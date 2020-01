Cagliari, anziano picchiato alla Marina: “Liberato l’algerino, non è stato lui”

Il pestaggio e il tentato furto compiuto contro un 70enne lo scorso 22 dicembre nel rione cagliaritano della Marina? A compierlo non è stato Fateh Messadi, diciannovenne algerino, senza fissa dimora, pregiudicato e già autore di una rapina avvenuta lo scorso trenta novembre in via Newton. A comunicarlo è la questura di Cagliari: gli investigatori sono stati contattati da un cittadino che, dopo aver visto le foto di Messadi sui vari siti di informazione, ha notato una forte somiglianza tra lui e un ragazzo minorenne. I poliziotti hanno subito approfondito la segnalazione ricevuta: dopo aver appurato la somiglianza tra le due persone (fatto che potrebbe aver portato l’anziano a commettere un errore), gli agenti hanno interrogato il 17enne che, accanto al suo avvocato, ha ammesso le proprie responsabilità. Un particolare importante è stato il colore dei capelli del minorenne: se li era tinti di giallo per evitare di essere riconosciuto.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.