Incidenza record, ma nell’Oristanese manca un centro di cura per i malati di sclerosi

Il commissario straordinario dell’Ats, Giorgio Steri, ha confermato che il personale è in calo dal 2016 e che, in attesa delle nuove selezioni, l’Azienda sta cercando di attingere dalle graduatorie esistenti per assumere neurologi.

Dalla seduta della commissione Sanità del consiglio regionale, svolta nei giorni scorsi è emerso che negli ultimi tre anni al Binaghi di Cagliari sono stati visitati oltre 4.250 pazienti, di cui 3.200 in trattamento e nel 2019 sono stati presi in carico ulteriori 400 pazienti. Sono, invece, 1200 i malati assistiti dai medici dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.

Su 122 mila casi di sclerosi multipla in Italia, 7 mila sono in Sardegna. L’Isola si conferma la regione con la più alta incidenza, circa il doppio rispetto alla media nazionale.

In una generale situazione di carenze e problematiche per i malati di sclerosi multipla, emersi nei giorni scorsi nel corso della seduta della commissione Sanità del consiglio regionale, presieduta da Domenico Gallus, la provincia di Oristano mostra un quadro anche peggiore e può considerarsi il fanalino di coda.

Fonte: Link Oristano

