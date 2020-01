Solinas assente, opposizione occupa Aula

Dopodiché la minoranza ha occupato i banchi della Giunta regionale in segno di protesta. A inizio dei lavori i consiglieri Francesco Agus (Progressisti), Gianfranco Ganau (Pd), Daniele Cocco (LeU) e Desirè Manca (M5s) avevano chiesto la disponibilità di una data certa alla presenza di governatore e assessore, ma prima del confronto Regione-Commissione Ue in programma il 28, giorno decisivo sul fronte proroga e nuovo bando della continuità.

E’ scontro aperto tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale sul tema dei voli agevolati tra gli scali sardi e quelli di Roma e Milano. Vista l'assenza in Aula del presidente della Regione Christian Solinas e dell'assessore dei Trasporti Giorgio Todde, impegnati in incontri istituzionali, il centrodestra ha chiesto di poter rinviare al 4 febbraio la discussione sulla mozione del centrosinistra in merito alla continuità territoriale aerea in scadenza il 16 aprile. Una proposta che poi l'Assemblea ha approvato.

Fonte: Ansa

