L’acqua termale a Fordongianus non si trova, per ora Stop alle trivellazioni sino a febbraio. Il Comune avvia nuovi accertamenti

La ricerca di nuove fonti di acqua termale a Fordongianus non è andata come previsto. Le prime due perforazioni non hanno portato, infatti, ai risultati sperati e ora il Comune mette in conto nuovi studi prima di ricominciare le trivellazioni

“L’acqua termale si è rivelata essere molto più in profondità di quanto ci aspettassimo”, spiega il sindaco di Fordongianus, Serafino Pischedda. “La nostra è un’azione di ricerca, per cui ora vogliamo studiare meglio il terreno e sospendere i lavori per un po'”.

Per effettuare i nuovi studi geologici, il Comune ha acquistato una termocamera, una particolare telecamera, sensibile alla radiazione infrarossa, capace di misurare la temperatura del terreno.

“L’obiettivo è capire se insistere nei punti stabiliti da progetto”, prosegue il sindaco Pischedda, “o forare in una zona diversa. Per i primi due fori c’erano comunque degli indizi che suggerivano che l’acqua potesse trovarsi in superficie, anche se poi il risultato non è stato quello sperato”.

D’accordo con geologi e tecnici il Comune di Fordongianus ha stabilito di effettuare i nuovi approfondimenti ai primi di febbraio, per poi proseguire con gli altri fori spia intorno a metà febbraio.