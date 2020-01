Arriva il carnevale e a Seneghe si balla in piazza

Domenica 26 gennaio; domenica 2 febbraio per “Santa Maria ‘e candelas” ; domenica 9 febbraio, domenica 16 febbraio, giovedì 20 febbraio con “Zobia ‘e lardaiolu”, domenica 23 febbraio con “Dominiga ‘e coa”; lunedì 24 febbraio “Lu(n)isi ‘e coa”, martedì 25 febbraio con “Martis(i) ‘e coa”; ed infine ultimo appuntamento domenica 1 marzo, con “Dominiga ‘e sega pinzadas” alle 15.30 con tanto di sfilata in maschera.

A Seneghe si sono aperti i festeggiamenti per il tradizionale carnevale. “Sa Carrasegae Seneghesu” anche per quest’anno presenta un ricco calendario di appuntamenti per i balli tradizionali in piazza, organizzati dal comitato Santa Maria e Santa Elisabetta 2020, insieme alla Pro loco e all’amministrazione comunale.

Per il carnevale, a Seneghe si balla in piazza Il calendario completo di “Sa Carrasegae Seneghesu 2020”

Fonte: Link Oristano

