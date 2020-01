Cagliari, anziano cade dalle scale al mercato e finisce all’ospedale

I soccorritori hanno riscontrato un trauma facciale e l’anziano è stato trasportato in codice giallo al Brotzu. Le sue condizioni, quindi, non sono gravi, ma più di un boxista del mercato ne approfitta per puntare il dito contro “gli ascensori, non tutti sono funzionanti e questo è un bel problema per i nostri clienti anziani”.

Aveva fatto qualche acquisto al mercato del pesce di San Benedetto, a Cagliari, e stava raggiungendo una delle uscite di via Tiziano. Poi, all’improvviso, è caduto per le scale, sbattendo violentemente la faccia. Una brutta disavventura, quella capitata a un uomo di ottantacinque anni davanti a numerosi testimoni. Il malcapitato, che avrebbe anche perso del sangue, è stato subito soccorso da alcuni pescivendoli prima dell’arrivo di un’ambulanza del 118.

Fonte: Casteddu On Line

