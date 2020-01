Di Katya Serra, 43enne di Teulada non si hanno più notizie dai primi giorni del mese di gennaio. La donna si trovava a Civitavecchia per le vacanze natalizie, era andata a trovare i familiari. Poi a Roma, per andare a trovare un’amica, qui è stata vista per l’ultima volta. A lanciare l’appello è la sorella Bianca con un post su Facebook: “Ha capelli chiari, biondo scuro, d è alta 1.70. Chiedo di divulgare la sua foto soprattutto per chi è in zona di Roma perché l ultimo contatto è stato dalla capitale. Necessita di medicine e sostegno in Urgenza”. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 38879936

L'articolo Donna di Teulada scomparsa a Roma, l’appello della sorella: “Chi ha notizie, ci contatti” proviene da Casteddu On line.