Cagliari, spazzatura anche dal cielo: a Is Mirrionis la sera c’è il “lancio del sacchetto”

Una pioggia di spazzatura. A Is Mirrionis la sera c’è il lancio del sacchetto, che dalle finestre vola direttamente in strada, creando il panico tra automobilisti e passanti e la gioia di gabbiani, cani randagi e ratti. Succede tra via Anglona e via Ogliastra, come scrive il consigliere comunale Marcello Polastri, in un’interrogazione depositata in consiglio comunale.

“La sera come quasi tutte le sere il gran finale”, si legge nel documento, “ dal cielo piovono i grandi sacchi di spazzatura esplodono con tutto il loro fragoroso carico in mezzo alla strada. A rischiare sono gli automobilisti di passaggio che si vedono costretti a deviare o a frenare bruscamente, temendo di subire ben più gravi conseguenze di quella sopportate dai residenti della zona. Cani, ratti e gabbiani spargono i rifiuti aggiungendo degrado al degrado”. L’interrogazione di POalstri riguarda in generale anche le discariche sparse per la città. E individua le vie Ogliastra, Doberdò, Timavo, Seruci e Vasco de Game come le strade dove maggiormente di accumulano i rifiuti selvaggi. Polastri chiede a sindaco e giunta quali idee stanno mettendo in campo per porre fine al fenomeno, quali eventuali correttivi al porta a porta e l’apertura di un tavolo di confronto con la Prefettura”.

