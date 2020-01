San Vero Milis ricorda le vittime della Shoah

L’iniziativa, in programma per lunedì 27 gennaio, inizierà alle 18 nell’aula consiliare in via San Michele, con l’inaugurazione di due mostre: “SHOAH: L’infanzia rubata” a cura dell’associazione “Figli della Shoah”; e una seconda mostra dal titolo “Deportati sanveresi” a cura del Centro di Documentazione della Memoria “Cosimo Orrù”.

Il comune di San Vero Milis, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, la Scuola civica di musica “Nino Dispenza” e la cooperativa culturale Ampsicora, organizza la 21° edizione de “I giorni della Memoria 2020”, una giornata per ricordare tutte le vittime della Shoah.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.