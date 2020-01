Promocamera Sassari,piani per promuovere economia

Polo fieristico di primo piano a livello regionale, centro servizi e formazione per le imprese del territorio, fulcro di progettualità e assistenza per le aziende. È il ruolo che Promocamera Sassari si è ritagliata negli anni e che ora il Consiglio d'amministrazione uscente, al termine dei cinque anni di mandato, rivendica come base di partenza per il futuro dell'azienda speciale della Camera di commercio nord Sardegna.

A tracciare un bilancio amministrativo dell'ultimo lustro di Promocamera sono stati proprio i vertici dell'ente: "Promocamera rappresenta l'elemento più vicino alle imprese, un'azienda speciale che dopo la riforma delle Camere di commercio, rappresenta sempre più un punto fermo per lo sviluppo dei servizi e delle attività dell'ente camerale del nord Sardegna", ha detto il presidente della Camera di commercio, Gavino Sini.

Al suo fianco i direttori dell'ente, Pietro Esposito e Luigi Chessa, e il Cda di Promocamera con la presidente Maria Amelia Lai. "In questi cinque anni abbiamo fatto di Promocamera non solo un polo fieristico affermato e riconosciuto, ma un vero luogo di raccordo fra associazioni, enti, pubblico e imprese - ha commentato Lai - mi auguro che questo percorso intrapreso con successo insieme alle attività del centro servizi e della formazione, proceda anche nel futuro, perché Promocamera oggi è una struttura che funziona perfettamente".

Un funzionamento che per il 2020 ha già messo in calendario un fitto elenco di appuntamenti, fra i quali spiccano il salone dell'agro-alimentare "Che Gusto", in programma dal 13 al 15 marzo, seguito a fine mese dal "Tattoo's Day Solidale", dedicato all'arte, alla cultura e ai migliori tatuatori della Sardegna, cui si unirà la raccolta fondi per realizzare il progetto del "Catering Solidale Sassari".

Altri appuntamenti ad aprile con "Sassari Cosplay &Comics", quindi a ottobre l'appuntamento fisso con la fiera PromoAutunno, evento che nell'edizione 2019 ha fatto registrare oltre 100mila presenze.