Ulassai, la natura sa sorprendere sempre: il fascino delle cascate Lequarci

Alimentate dal rio Lequarci, provenienti dall’altopiano di Baulassa, scendono da una falesia calcarea compiendo un salto di circa 50 metri per poi riversarsi impetuosamente per un ulteriore dislivello di 75 metri.

La foto e il video del giorno di Cagliari Online, oggi, sono le spettacolari cascate Lequarci, in località Santa Barbara, a Ulassai. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto rinascere le spettacolari cascate del centro montano dell’alta ogliastra, le più imponenti dell’Isola. Anche se non sono al massimo della loro portata, anche oggi è stato possibile ammirarle nel loro splendore.

Fonte: Casteddu On Line

