Via Arborea adesso si colora di verde: arriva il prato nelle nuove aiuole

Intanto alcuni residenti, sul gruppo Facebook “Oristano, la città che vorrei…” hanno espresso il timore che l’erba della grandi aiuole della via possa fare la stessa fine di quella posizionata nella vicina piazza delle ex case minime, rovinata dall’ammoniaca contenuta nelle urine dei cani.

Nei giorni scorsi gli operai hanno disposto il manto erboso e l’impianto irriguo all’inizio della via, nei pressi della nuova piazza. Questo pomeriggio le operazioni sono cominciate nell’ultimo tratto, all’incrocio con la via Othoca, che termineranno domani.

Ora via Arborea a Oristano ha le sue aree verdi. Con la posa dell’erba e l’installazione dell’impianto di irrigazione, la storica via del quartiere di Su Brugu comincia ad assumere l’aspetto definitivo, com’è stata pensata col progetto “Oristano Est”.

Fonte: Link Oristano

