Nuove telecamere nella zona artigianale e nel centro di Terralba

Nuove telecamere nella zona industriale e nel centro di Terralba

Il Comune interviene anche sulla viabilità dell’agglomerato, asfaltando una strada

Nuove telecamere nel centro dell’abitato e nella zona artigianale di Terralba, dove l’amministrazione comunale interviene anche sulla viabilità. Per i lavori, in corso in questi giorni nell’agglomerato, l’amministrazione comunale ha disposto uno stanziamento di 82 mila euro. Gli interventi riguardano la posa dell’asfalto nell’ultimo tratto di via Olivetti, già asfaltata parzialmente con un primo lotto di intervento.

Una volta completata la bitumatura della via, in tutta la zona Pip sarà ridisegnata la segnaletica orizzontale e installata la nuova segnaletica verticale. Nel progetto del Comune anche nuovi stalli, per regolamentare la sosta dei mezzi pesanti e rendere più facilmente fruibile la zona anche alle altre autovetture.

“L’obiettivo è abbellire l’area Pip”, commenta l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Grussu, “per agevolare e facilitare le aziende presenti, oltre che per incrementare l’arrivo di nuove attività”.

Nella zona industriale, inoltre, verranno installate le nuove telecamere, che saranno disposte in differenti punti in modo da sorvegliare tutta la zona. Il sistema di video sorveglianza sarà implementato anche nel centro storico di Terralba: a San Ciriaco e nella piazza IV Novembre.