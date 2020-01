Sparisce Roberta, mamma di tre figlie: ricerche disperate anche nei canali. Tutti in ansia per la scomparsa di una donna di 50 anni, di Bovolenta in provincia di Padova: la donna, Roberta Girotto ha abbandonato la sua abitazione lasciando dentro portafoglio, cellulare e documenti, per questo non viene esclusa qualsiasi ipotesi e i vigili del fuoco stanno effettuando ricerche anche in tutti i canali della zona. La donna secondo alcune testimonianze stava vivendo un periodo tormentato della sua vita, ma viene descritta da tutti come una persona dal carattere buono e socievole. Dita incrociate, la speranza di ritrovarla viva è ancora accesa. Si mobilita anche il sindaco del paese: “Roberta Girotto è scomparsa a piedi da Bovolenta. I Carabinieri hanno subito fatto partire le ricerche, chiunque la incontri contatti subito il 112. Confidiamo nella collaborazione di tutti”, scrive su Fb la prima cittadina Anna Pittarello.

