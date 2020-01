Sardegna, “ha un mieloma multiplo ma non può curarsi per colpa della Regione” 

Una donna di settantasette anni, malata oncologica, “costretta” a rinunciare a delle cure fondamentali per sopravvivere. Il motivo? Il reparto di Oncologia del San Martino di Oristano non sarebbe abilitato a somministrarle i farmaci e, quindi, dovrebbe andare sino a Nuoro. Ma lei, proprio a causa della malattia, sarebbe impossibilitata a compiere, ogni settimana, il viaggio verso l’ospedale nuorese. A raccontare il fatto è Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, che segue da tempo la vicenda della donna: “Il marito ha più di ottant’anni e lei ha anche subìto un intervento chirurgico ed è molto provata dal mieloma multiplo. Ci troviamo davanti a un caso di un assurdo intoppo legato alla burocrazia”, afferma Vargiu. E, in questa storia, ci sarebbe spazio anche per quella che suona come una beffa: “L’ospedale di Nuoro è anche riuscito a trovare un accordo con Oristano pur di aiutare la signora, ma dagli uffici dell’assessorato della Sanità hanno detto di no”. “La Regione deve subito adoperarsi per risolvere questa folle situazione, ricordo che l’ospedale di Oristano ha seguito e continua a seguire centinaia di pazienti oncologici, eppure dagli uffici dell’assessorato regionale della Sanità non sono mai arrivati gli accreditamenti per l’unità operativa oncoematologica. Ecco perchè non possono prescrivere i cicli di chemioterapia alla donna, in barba al più elementare buonsenso”.

Fonte: Casteddu On Line