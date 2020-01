“Europe”, esce il nuovo album del cantautore italo francese Russo Amorale

« Europe » è l’album di esordio di Ugo Russo, in arte Russo Amorale, accompagnato dal singolo « Wildfires » che uscirà in concomitanza dell’inaugurazione dell’etichetta Esagono Dischi il 20 gennaio, con la produzione artistica di Stefano Riccò (Altre di B). Dopo il primo singolo uscito a novembre e la lenta deriva ironica di Russo Amorale sulle « Acque Torbide » dell’EmiliaRomagna, con « Wildfires » il cantautore italo-francese ci porta verso nuovi orizzonti, dall’altra parte del planisfero, nella arida California assediata dagli incendi, come recita il titolo del brano. Con il suo riff ostinato e infuocato di chitarra, « Wildfires » racchiude l’essenza del postsongwriting di Russo Amorale. In questa versione cantata in italiano con un bridge in inglese, l’immaginario mistico e selvaggio del deserto si fonde con la poetica mitteleuropea di Russo Amorale. Nell’album sarà anche disponibile una versione bonus track di « Wildfires » interamente cantata in inglese. Russo Amorale gioca sui paradossi linguistici e geografici, fedele alla sua doppia identità francese e italiana: il titolo stesso dell’album può essere interpretato in vari modi: trattasi del sostantivo al singolare in francese o in inglese oppure di uno straniante plurale italiano che potrebbe quindi indicare la possibilità di diverse Europe? Come recita Russo Amorale nella titletrack dell’album (cantata in francese): « Questa sera accartoccerò la mappa d’Europa per riavvicinare le città dei miei amori sparpagliati ». Versi da cui, tra l’altro, prende spunto la copertina dell’album. Massimo Zamboni (CCCP Fedeli alla Linea/CSI) ha apprezzato e sostenuto sin dall’inizio il progetto di Russo Amorale, dando preziosi consigli in fase di produzione e sottolineando l’originalità dei testi e del cantato. Nel VIDEO di « Wildfires », si scorgono immagini di cavalli mustang californiani, affidate a Russo Amorale dall’amico e attore statunitense Ray Abruzzo, già protagonista della famosa serie TV « The Sopranos ». Potete aiutare il santuario « Return to Freedom » nella loro battaglia per la protezione e la salvaguardia dell’habitat dei cavalli selvaggi americani : www.returntofreedom.org