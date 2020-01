Spari contro il “Go go” bar di Quartucciu, i proiettili si conficcano su una vetrina e due auto

Paura, tanta paura a Quartucciu per i colpi di pistola esplosi contro il “Go go” bar, nella zona industriale di Pill’e Matta. I proiettili si sono conficcati su una vetrina e due automobili parcheggiate proprio davanti al locale. In quei terribili momenti più di un cliente se l’è vista brutta: l’eco degli spari ha infatti terrorizzato tutti ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il gesto di un folle? Una intimidazione contro qualcuno? Domande alle quali dovrà cercare di dare una risposta la polizia: sul posto sono piombati gli agenti del commissariato di Quartu, agli ordini del vicequestore Fabrizio Selis, e diverse pattuglie della squadra mobile e della polizia Scientifica. Sono stati proprio questi ultimi a “cerchiare” tutti i punti della struttura e le carrozzerie delle vetture rimaste colpite dagli spari.

Fonte: Casteddu On Line

