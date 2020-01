Ha lottato sino all’ultimo contro quel “linfoma non-Hodgkin refrattario, un tumore del sangue inoperabile”, Pierpaolo Piras, 42enne cagliaritano residente da anni in Puglia. Alla fine, purtroppo, il male ha avuto la meglio, e il cagliaritano è morto. I suoi parenti avevano anche attivato una raccolta fondi per poter effettuare delle cure sperimentali in Israele. Una terapia molto importante, chiamata Cart-T, presso lo Sheba Medical Center di Tel Aviv. La moglie Daniela, un paio di settimane fa, aveva scritto su Facebook un messaggio che lasciava presagire belle notizie: “Vi chiediamo perdono per il silenzio di tanti giorni ma per noi sono stati molto intensi e pieni di preoccupazioni. Oggi però possiamo dire che un piccolo spiraglio di luce in lontananza iniziamo a vederlo, Pierpaolo sta meglio, la terapia continua i suoi effetti e il nostro cuore ritorna a crederci”. Oggi, invece, il dramma: il cuore del quarantaduenne ha cessato di battere. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la moglie, i figli e i fratelli del cagliaritano.

Pierpaolo Piras lascia, oltre alla moglie, anche due figli piccoli.

L'articolo Addio a Pierpaolo Piras, è morto il 42enne di Cagliari colpito da un raro linfoma proviene da Casteddu On line.