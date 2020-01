Pronti allo sciopero anche commercianti e imprenditori di Terralba

Si allarga la protesta delle cosiddette “partite Iva”, che contestazione tassazione e burocrazie eccessive

Si uniranno ai colleghi di Guspini, che hanno indetto uno sciopero per la prossima settimana, commercianti e piccoli imprenditori di Terralba che hanno deciso anche loro di aderire alla proteste delle “partita iva” sfociata ieri in una serie di iniziative in diverse parti d’Italia. La protesta sarà anticipata lunedì prossimo, 27 gennaio, da un incontro tra i proprietari delle 900 attività del paese, per discutere sulle problematiche che colpiscono tutte le partite iva.

“Il nostro intento”, ha spiegato Denise Marcias, titolare di un negozio di abbigliamento, “è quello di creare una base per poterci rivolgere alle associaizoni di categoria e chiedere anche l’intervento degli amministratori”.

“Non vogliamo rassegnarci alla situazione attuale”, ha detto ancora Denise Marcias, “e ottenere quanto prima una tutela maggiore da parte dello Stato”.

A Terralba ieri mattina solo alcuni esercizi hanno aderito alla protesta, svolta in contemporanea in tutta Italia, ed hanno abbassato le serrande per alcune ore.

“Purtroppo c’è stata una disinformazione generale”, ha commentato in proposito la stessa Denise Marcias “ e questo ha penalizzato l’esito complessivo dell’iniziativa”.

Giovedì, 23 gennaio 2020

L'articolo Pronti allo sciopero anche commercianti e imprenditori di Terralba sembra essere il primo su LinkOristano.it.