Cagliari: quasi fatta per Pjaca dalla Juve

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Marko Pjaca, croato classe 1995, in arrivo al Cagliari dalla Juventus. Ancora non è ufficiale, ma le dichiarazioni del club bianconero con il dirigente Fabio Paratici, a margine della partita di Coppa Italia con la Roma, non lasciano spazio a dubbi: il giocatore andrà in Sardegna in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Un rinforzo per dare più rotazioni al reparto avanzato (Pjaca può essere utilizzato da centrocampista offensivo, da esterno o da seconda punta), con il tecnico rossoblù Rolando Maran che finora è stato costretto ad utilizzare davanti quasi sempre Joao Pedro e Simeone con il brasiliano ad alternarsi tra attacco e tre-quarti.

Pjaca potrebbe arrivare a Cagliari tra oggi e domani per le visite mediche. In questo caso potrebbe essere "arruolato" per la trasferta di domenica con l'Inter. (ANSA).