Malata oncologica costretta a rinunciare alle cure salva vita

Non è in grado di viaggiare, ma per la Regione non può fare la chemioterapia a Oristano

Potrebbe proseguire in tutta sicurezza all’ospedale San Martino di Oristano le terapie chiemioterapiche già avviate a Nuoro, ma, per l’assessorato regionale alla Sanità, il reparto di oncologia del nosocomio oristanese non è abilitato a somministrare i farmaci di cui ha bisogno e così, a una donna di 77 anni, R.B. , residente a Oristano, è stato imposto di completare i cicli di chemioterapia all’ospedale di Nuoro. Non è servita la disponibilità dell’ospedale di Nuoro (che ha prescritto la terapia) di accordarsi con quello di Oristano. E niente hanno potuto neanche le preghiere dei familiari della donna che, a causa della sua grave situazione di salute, si trova nell’impossibilità di affrontare i viaggi verso il capoluogo nuorese. Trasferimenti che dovrebbe affrontare ogni settimana, accompagnata peraltro dal marito, ultraottantenne. Reduce da un’importante intervento chirurgico e cardiopatica, la paziente è infatti gravemente debilitata dalla malattia che l’ha colpita, un mieloma multiplo, oltre che dagli effetti di un precedente ciclo di chemioterapia. Da qui la scelta obbligata di rinunciare al completamento della terapia di seconda linea già avviata, e quindi all’unica possibilità di sopravvivenza.

A rivelare l’assurda vicenda è il presidente regionale dell’Adiconsum Giorgio Vargiu che denuncia: “Non si può morire per un intoppo burocratico. E’ incredibile che l’Assessorato Regionale alla Sanità neghi il diritto alle cure salvavita a una paziente, peraltro molto anziana, che non ha la possibilità nè la forza di viaggiare”.

Secondo Vargiu “un atteggiamento inaudito da parte di chi dovrebbe far di tutto per garantire il diritto alla salute e invece, con decisioni di una gravità inaudita e assunte con estrema superficialità, costringe una malata oncologica a rinunciare alla terapia e la condanna a morte certa”.