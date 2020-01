Cagliari, svolta per i parcheggi sotto il Parco della Musica: “Pochi mesi di lavori e saranno aperti”

I 370 parcheggi sotterranei mai aperti del Parco della Musica? Dopo otto anni di attesa, il Comune sarebbe pronto a compiere due passi decisivi per poterli aprire. Lì, sotto piazza Nazzari, le auto non sono mai entrate. In compenso, i vandali sono riusciti ad introdursi tra gli stalli vuoti e le bocchette antincendio più di una volta. Dopo l’interrogazione presentata dal capogruppo dei Riformatori in Consiglio, Raffaele Onnis, sembra essere arrivata un’accelerata: “Sono stati affidati i lavori per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e la sua apertura. Ringrazio il sindaco e l’assessore alla Mobilità per avere dato seguito agli impegni presi”, afferma Onnis. “

I lavori e le certificazioni richiederanno alcuni mesi e la ‘modica’ cifra di 200mila euro, dopo di che verranno affidati in gestione tramite bando pubblico”.

“Rimane il mio rammarico da cittadino per aver visto un’opera pubblica costata 6 milioni di euro, finita nel 2011, con 370 posti auto, atrategica per la città, mai aperta in 8 anni e nel frattempo vandalizzata”.

