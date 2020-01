Sede della Rai Sardegna verso l’addio a Cagliari. Appello di Truzzu: “Rimanga in città”

Sede Rai Sardegna, il sindaco Truzzu. “Deve restare a Cagliari”. La sede della Rai attualmente si trova in uno stabile del Comune di Cagliari in viale Bonaria. Ma nella mattinata di oggi mercoledì 22 gennaio, sopralluogo dei dirigenti di Rai Sardegna a Sestu per valutare un vecchio immobile di proprietà.

Il sindaco Paolo Truzzu “In queste ore sto lavorando perché la sede regionale della Rai resti a Cagliari. Capisco perfettamente la necessità di Rai Sardegna di poter lavorare in un edificio più grande e confortevole per svolgere al meglio l’attività professionale. Stamattina ho proposto di istituire un tavolo tecnico per trovare una soluzione. Sono in contatto costante con la direzione di sede e gli uffici di Roma. Credo fermamente che la Rai debba restare a Cagliari per tanti validi motivi. Ovviamente, per fare ciò, valuteremo ogni ipotesi percorribile”.

