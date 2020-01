In attesa della nuova giunta consiglio bloccato al Comune di Oristano

“E’ chiaro che l’attività amministrativa è bloccata da ternaconti ed equilibri di bottega”, ha denunciato la consigliera Patrizia Cadau, capogruppo del Movimento 5 Stelle. “Un costo che peserà sopratutto sull’intera comunità: Si nega il funzionamento di uno strumento politico di fondamentale importanza come la programmazione dei lavori in consiglio comunale”.

Ore frenetiche in Comune per varare l’annunciato rimpasto della giunta comunale di Oristano. Le trattative nel centrodestra non sono semplici e stanno condizionando l’attività amministrativa. Questa sera è saltata anche la conferenza dei capigruppo convocata per le 19. Presenti soltanto tre capigruppo dell’opposizione, Patrizia Cadau, Monica Masia e Andrea Riccio e il presidente del consiglio comunale Antonio Franceschi.

Fonte: Link Oristano

