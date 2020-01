Cagliari, parcheggia in via Sonnino: ma l’auto si muove e travolge 2 donne e un bimbo

Incidente stradale questo pomeriggio in via Sonnino. Il conducente di una VW golf, un 33enne cagliaritano, aveva lasciato il veicolo in sosta in via Sonnino. L’auto, per cause in fase di accertamento, si è messa in movimento investendo 3 pedoni, due donne e un bambino, che erano sul marciapiede. Tutti e 3 sono stati feriti e successivamente soccorsi da un’ambulanza del 118 e trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale S.S trinità e Brotzu tutti in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

