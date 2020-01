Uta, va in carcere a trovare il fratello e gli porta hashish: denunciata un’insospettabile

In un’altra operazione durante un perquisizione in una camera di pernottamento è stato trovato un microtelefono cellulare correlato di caricabatteria, perfettamente funzionate, il detenuto è stato differito all’autorità giudiziaria. Le operazioni sono state coordinate dal Comandante di Reparto Commissario Coordinatore Andrea Lubello e dei suoi uomini.

Droga in sala colloqui e un microcellulare in cella. Nuove operazioni della Polizia Penitenziaria dell’istituto cagliaritano, grazie all’assidua e costante attività di controllo finalizzata al contrasto e alla repressione del traffico illecito di sostanza stupefacente e altri generi non consentiti all’interno dell’istituto penitenziario di Uta.

Fonte: Casteddu On Line

