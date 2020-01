Sardegna, ancora violenze sugli animali: “Hanno sparato a un falco pellegrino”

Un altro episodio di violenza sugli animali in Sardegna. Stavolta, la storia choc arriva dalla zona dell’Oristanese. Un falco pellegrino, stando alla denuncia fatta dalla clinica veterinaria Duemari, è stato raggiunto da un proiettile: “Un idiota gli ha sparato, fratturandogli un’alta che noi tenteremo di aggiustare”. Il rapace è stato già sottoposto a una lastra, che ha consentito ai medici di scoprire il trauma. L’amarezza e la rabbia di chi ognigl giorno salva e si prende cura di decine di animali è tantissima: “Chi ha fatto questo a questa meraviglia del creato non ha un nome. O forse sì. Sappia che è un idiota, un frustrato, un immorale assassino di tutta la bellezza del mondo”.

Fonte: Casteddu On Line

