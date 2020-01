Ancora in piazza con le fiaccole accese: “Salviamo l’ospedale di Ghilarza”

I consigli comunali del Barigadu e del Guilcier sono stati convocati per dopodomani sera a Ghilarza, proprio per partecipare alla manifestazione.

Il Comitato civico locale ha lanciato un appello alle amministrazioni locali perché sostengano la vertenza del territorio condividendo un documento comune che chiede decisioni immediate e operative in grado di assicurare una corretta erogazioni dei servizi sanitari nell’Alto Oristanese.

Cresce la mobilitazione nell’Alto oristanese in difesa dell’ospedale Delogu di Ghilarza. Venerdì prossimo la nuova manifestazione, una seconda fiaccolata, nel centro di Ghilarza, a partire dalle 18, dopo quella del 29 novembre scorso che non ha sortito l’effetto sperato: il punto di primo intervento dell’ospedale resta chiuso e diversi servizi sanitari continuano ad essere erogati in modo del tutto insufficiente.

Fonte: Link Oristano

