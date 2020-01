Cagliari, sospiro di sollievo: ritrovato il 59enne scomparso da tre giorni

Fine dell’ansia per la sorte di un 59enne, I.M., scomparso tre giorni fa da uno studio medico di Iglesias. La notizia della sua sparizione era stata divulgata dall’avvocato Gianfranco Piscitelli. “Potrebbe trovarsi nella zona divia Roma a Cagliari, vicino alla Regione o presso la Caritas. In caso di avvistamento chiamare i carabinieri, segnalando che è attivo il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse attivato dalla prefettura di Cagliari”. A circa settantadue ore dalla scomparsa, la buona notizia: “Il signore ha fatto rientro, la scorsa notte, presso la struttura che lo ospita da tempo e si trova in buone condizioni di salute”, così la dottoressa Monica Atzei.

Fonte: Casteddu On Line

