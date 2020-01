Tumore mammella, apre centro al Binaghi

Il centro è diretto da Maria Antonietta Barracciu. Le prestazioni di mammografia di screening sono rivolte a donne di età tra i 50 e 69 anni che vogliono effettuare un controllo anche senza la presenza di sintomi. Ma anche a chi ha verificato la presenza di sintomi o ha già effettuato degli interventi. La struttura si estende su una superficie di 700 mq ed è dotato di una sala di attesa per le donne invitate allo screening e di un altro comodo spazio per le donne che si sottopongono spontaneamente alla senologia clinica.

Un centro all'ospedale Binaghi dedicato alla senologia clinica e allo screening per combattere di più e meglio il tumore alla mammella. E un altro - completato ora con i reparti per gli adulti e i viaggiatori internazionali - dedicato alle vaccinazioni. I due tagli del nastro sono stati fatti alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu."Un presidio fondamentale - ha detto l'esponente della giunta Solinas riferendosi al centro di senologia - per affrontare la battaglia contro i tumori alla mammella. Sono in aumento ma si combattono con la prevenzione. E questo del Binaghi è un tassello molto importante".

Fonte: Ansa

