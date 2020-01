Sogno Metro per Sinnai, il Comune progetta una strada ferrata verso Cagliari

Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale si è discusso, tra i vari punti all’ordine del giorno, del problema trasporti verso Cagliari, convocato dalla minoranza consiliare senza richiesta di adottare deliberazioni o risoluzioni, si è esaminato il problema nel dibattito generale in cui sono intervenuti diversi consiglieri.

Il Sindaco Tarcisio Anedda ha sottolineato l’importanza del dialogo intrapreso fin da inizio legislatura con i principali attori preposti a livello di Città Metropolitana e Assessorato Regionale Trasporti, «nei prossimi giorni ospiteremo a Sinnai un’ importante conferenza su trasporti e mobilità in sede di città metropolitana, durante la quale verranno siglati diversi impegni nel breve, medio e lungo periodo, al fine di migliorare i collegamenti con Cagliari».

Prosegue il Sindaco «abbiamo già parlato con Arst per il potenziamento della navetta per la metro, stiamo lavorando per reperire i fondi per l’ultimazione della circonvallazione verso la pineta, e per la bitumazione della strada campestre che ci collega a Settimo. Dobbiamo però porre le basi per la realizzazione di una strada ferrata verso Cagliari, come previsto nelle linee programmatiche».

Alle opposizioni che chiedevano un consiglio aperto sotto il palazzo della Regione ha risposto l’Assessore Pino Floris «una protesta ha senso quando il dialogo fallisce, non era opportuna in questa fase» e prosegue «siamo riusciti a portare i principali interlocutori a Sinnai per affrontare un problema, quello dei trasporti che ci vede attenti e risolutivi, come è stato nel potenziamento delle corriere per i nostri studenti pendolari da parte di arst». Piste ciclabili, corsie preferenziali, colonnine di ricarica per mezzi elettrici di tutti i tipi che sempre più rapidamente stanno prendendo piede anche nel nostro paese, «fanno già parte del presente, ed entro i prossimi dieci anni ci obbligheranno a riprogettare le infrastrutture stradali», ed è per questo che, conclude il consigliere Walter Zucca, «stiamo impegnando il nostro tempo a confrontarci con i massimi esperti in materia di trasporti e mobilità, supportando in maggioranza il lavoro del Sindaco e della giunta, nel trovare soluzioni concrete e durature, verso un futuro prossimo sempre più sostenibile».

