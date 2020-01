Quartu, infuria la protesta delle partite iva: stasera serrande abbassate

Quartu Sant’Elena unita contro l’aumento della pressione fiscale approvato in questi giorni dal governo.

I commercianti denunciano un carico fiscale che supera il 64% del fatturato, il più alto in Europa, e gridano il loro dissenso rinnegando una politica che persegue i lavoratori e non condanna le vere forme di evasione fiscale costringendoli, mettendoli in ginocchio, a chiudere le attività, ormai oppressi dall’alto elevato margine di poco guadagno.

I commercianti di Quartu stasera chiuderanno in segno di protesta e unendosi in segno di solidarietà alla manifestazione che si terrà a Roma. Si auspica in una condivisione che vuole essere voce per i commercianti ma anche per l’intera cittadinanza poiché senza vendite non si può investire nella crescita e nella ripresa economica che si fonda sul principio cardine dell’offerta/ richiesta.

Gli orari di chiusura varieranno da zona a zona in base alle esigenze dei commercianti.

