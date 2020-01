A Cabras si parlerà di “Cibo e benessere a scuola”

Il corso è organizzato dal Centro Educazione del Gusto, ente toscano accreditato dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti. L’obiettivo è quello di formare i docenti e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado con percorsi di educazione alimentare, finalizzati alla promozione di un’alimentazione sana e, in particolare, al consumo del pesce locale fra le giovani generazioni e nelle mense scolastiche, anche in riferimento alle nuove linee guida emanate dal MIUR.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il FLAG Pescando all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I corsi tenuti dal Centro Educazione del Gusto hanno riscosso notevole successo in Toscana, dove questo percorso ha favorito, tra l’altro, l’implementazione di adeguati capitolati per le mense scolastiche, nei quali è stato inserito il prodotto del pescato locale, con grandissima soddisfazione di studenti e famiglie.

“Il FLAG Pescando sta svolgendo molte attività per valorizzare il comparto ittico locale”, afferma Alessandro Murana, presidente del FLAG, “e uno dei nostri obiettivi è proprio quello di sensibilizzare gli amministratori locali, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i genitori e gli studenti sull’importanza di una dieta equilibrata che includa il pesce del nostro territorio. È un lavoro che avrà ricadute positive sia sul piano dell’economia locale che su quello della salute pubblica. Per questo abbiamo deciso di collaborare con l’iniziativa del Centro Educazione del Gusto”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.