“Basta tasse, basta burocrazia”

A Oristano la protesta della partite iva. In piazza commercianti e imprenditori. Foto e video

“Stato ladro, ci spremi come limoni”: a questo slogan i commercianti oristanesi hanno affidato la rabbia per le eccessive tassazione e burocrazia a cui sono soggetti. Lo hanno urlato stamattina durante il corteo spontaneo promosso per le vie del centro.

Dalle 10 alle 13 in tanti hanno abbassato le serrande, in adesione alla protesta nazionale, il cosiddetto sciopero delle partita Iva.



Un centinaio i titolari di partita iva che si sono dati appuntamento in piazza Roma. Da lì è partito il corteo spontaneo che ha percorso le principali vie del centro storico, per tornare sotto la torre di Mariano IV.

Serrande abbassate per numerose attività, che hanno esposto il cartello simbolo della protesta, con la scritta “Le piccole partite iva scendono in piazza per dire basta”.

segue

Mercoledì, 22 gennaio 2020

