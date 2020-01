Sorpresi con 5 kg di polpa ricci di mare

Il Corpo Forestale ricorda che "la raccolta illegale del riccio di mare, preziosa risorsa in depauperamento, sta diventando un fenomeno preoccupante. L'echinoderma marino è anche un importantissimo elemento della catena alimentare, essendo la base per il nutrimento di numerose e importanti specie ittiche, e quindi, a maggior ragione, meritevole di tutela e protezione".

Cinque pescatori, che sono state sanzionate con mille euro di multa a testa per violazione delle norme sul prelievo della specie, sono stati bloccati dagli agenti mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione mentre erano intenti a confezionare la polpa di ricci. Alla vista dei Forestali i cinque hanno scaricato in mare i ricci appena pescati, ma sono stati trovati in possesso di bottigliette di vetro che contenevano più di cinque kilogrammi di polpa, che sono stati sequestrati.

Fonte: Ansa

