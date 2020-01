Impiegava un lavoratore “in nero”: ristoratore nei guai a San Sperate

L’intervento, il primo del 2020, si pone in linea di continuità con l’azione di contrasto portata avanti durante tutto l’anno appena concluso, periodo nel quale le Fiamme Gialle cagliaritane hanno scoperto, nell’ambito di 501 controlli ispettivi, 101 lavoratori in nero, 322 lavoratori irregolari con la conseguente verbalizzazione di 61 datori di lavoro.

A conclusione del controllo, il titolare della ditta individuale è stato diffidato a regolarizzare la posizione contrattuale del dipendente per il periodo di lavoro prestato in nero e gli sono state contestate violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni amministrative comprese tra i 1.800 e i 10.800 euro.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.