Sa Fest’e sa Binnenna di Monserrato premiata in Senato come “Sagra di qualità”

Si è svolta ieri mattina nella Sala Koch, a Palazzo Madama a Roma, da parte della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la premiazione de “Sa fest’e sa binnenna” di Monserrato come “Sagra di qualità”.

“Sono orgoglioso di essere qui a rappresentare il Comune di Monserrato per una Sagra che mi identifica sia come cittadino di Monserrato che come come imprenditore e professionista del settore da oramai tre generazioni. La cultura e la tradizione vitivinicola caratterizzano la nostra comunità che dallo scorso anno trova, per la prima volta dall’ autonomia di Monserrato, una specifica delega assessoriale da me fortemente voluta, quella della “Cultura e delle tradizioni vitivinicole”, attraverso la quale abbiamo dato e daremo sempre maggior sostegno alla Sagra della Vendemmia attraverso l’impegno e le risorse economiche che metteremo a disposizione”.

La certificazione di qualità, rilasciata dall’ UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) vede in Sardegna assegnato tale riconoscimento solo ad altre due realtà: la Sagra del Pesce di Golfo Aranci e la Sagra del Carciofo di Samassi; ciò ad evidenziare l’importanza dell’attestazione ricevuta.

“Un ringraziamento e uno speciale riconoscimento da parte dell’Amministrazione che rappresento va alla Pro Loco di Monserrato che ha da sempre curato, gestito e organizzato la manifestazione; alla sua neo Presidentessa Rita Mameli che nell’edizione 2019 ha saputo mantenere il livello che la Sagra ha raggiunto negli anni, ma in particolare all’ex Presidente Mario Sini che negli ultimi due lustri ha saputo far crescere, migliorare e rendere Sa fest’e sa binnenna un momento identitario e caratterizzante la nostra comunità e la nostra economia, scontrandosi con quella politica che ne avrebbe invece voluto cancellare la storia dopo averne cancellato l’economia”.

