Dinamo a Strasburgo con Dwight Coleby

Nel 2018 debutta tra i professionisti in Belgio, a Liegi, e a dicembre vola in Giappone. In primavera torna nella società belga e a fine anno firma con gli estoni del Kalev Kramo, che lo fanno debuttare in VTB League. La Turchia è l'ultima tappa del pellegrinaggio che lo porta ad accettare la corte del presidente Stefano Sardara, del general manager Federico Pasquini e del coach Gianmarco Pozzecco.

Dopo i primi passi nel Missisipi, tra la Piney Woods High School e l'Università, passa alla University of Kansas ma si infortuna. Torna in campo nel 2016-2017 con la Western Kentucky University, dove si consacra a livello collegiale.

Fonte: Ansa

