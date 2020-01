Cagliari, semaforo buttato giù dal vento in via Dante: crolla per terra, ancora funzionante. Vento fortissimo in città, ne fa le spese anche il semaforo all’incrocio tra via Dante e via Petrarca nella notte: cade giù di schianto, e in attesa dell’intervento dei tecnici dopo mezzanotte è ancora lì, a segnare il rosso e il verde a penzoloni verso l’asfalto. Il maltempo ha imperversato sul capoluogo e creato parecchi disagi anche nell’hinterland: acquazzone fortissimo a Burcei, dove le strade sono finite completamente allagate.

L'articolo Cagliari, semaforo buttato giù dal vento in via Dante: crolla per terra, ancora funzionante proviene da Casteddu On line.