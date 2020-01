Frane a Ulassai e Siniscola, strade come fiumi a Burcei: emergenza maltempo in Sardegna

Dalle frane alle strade trasformate in fiumi, il cuore della Sardegna è messo sotto scacco dal maltempo. A Burcei le principali vie sono state sommerse dalla furia dell’acqua, e i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze per monitorare la situazione ed evitare che alcuni automobilisti potessero restare intrappolati. A Ulassai e Siniscola, invece, il problema principale lo hanno rappresentatato le frane: nel primo caso, alcuni massi sono caduti nei pressi della Provinciale 11. Solo per puro caso non si registrano feriti. Diverse squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro stanno intervenendo anche a Siniscola per liberare tre strade dai massi rotolati da alcune collinette. Il forte vento e la pioggia, ancora battente in alcune zone, stanno complicando gli interventi dei pompieri.

