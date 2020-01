Cagliari, le canne del Poetto restano in spiaggia: serviranno per creare le nuove dune

Via dalla riva, ma non spariranno: le canne del Poetto saranno riutilizzate verso le zone limitrofe della spiaggia per la creazione dei nuovi sistemi dunali. Oggi, lunedì 20 gennaio, si è tenuto un tavolo tecnico-politico, convocato dall’Assessore all’Innovazione tecnologica, Ambiente e Politiche del mare, Alessandro Guarracino, per trovare una soluzione condivisa in merito alle problematiche inerenti il litorale cagliaritano e quartese, che è stato interessato dal deposito sull’arenile di un cospicuo numero di canne trasportate dalle recenti mareggiate.

All’incontro erano presenti oltre agli assessori e ai tecnici competenti del Comune di Cagliari e Quartu, il sindaco di Quartu, i rappresentanti della Regione Sardegna, dell’ARPAS, della Città Metropolitana, di Confcommercio, il prof. Sandro Demuro, docente dell’Università di Cagliari e i ricercatori del Progetto Medcoast Lab, i rappresentanti di Legambiente, della società DeVizia Transfer e del Comitato Gestori e Fruitori della spiaggia del Poetto.

Dopo un sopralluogo compiuto lungo un tratto del litorale cagliaritano, si è proceduto al tavolo tecnico.

Le differenti rappresentanze hanno convenuto che le canne possano rappresentare un ottimo strumento per la formazione delle zone dunali della spiaggia e conseguentemente per la conservazione dell’arenile. Nello stesso tempo costituiscono un serio problema per la fruibilità dell’arenile e per l’incolumità pubblica.

Tra le soluzioni proposte vi è quella di spostare le canne verso le zone limitrofe della spiaggia, ripristinandone in tal modo la sua vivibilità. Soluzione che ha trovato largo consenso tra le parti presenti.

Venerdì 24 gennaio si proseguirà con un ulteriore sopralluogo per valutare gli effetti provocati da queste giornate di maltempo, per poi decidere come procedere alla rimozione e al ricollocamento anche parziale delle canne, per conciliare in tempi brevi le esigenze di salvaguardia del delicato sistema ambientale dell’area e la fruibilità in sicurezza dell’arenile.

