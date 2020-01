Cimitero Bonaria rivive in un calendario

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Un calendario per il cimitero monumentale di Bonaria dedicato alle donne e alla lotta per l'emancipazione femminile nel XIX secolo. Si chiama "Amina, Jenny e le altre" il lavoro grafico e fotografico nato da una serie di visite guidate allo storico camposanto di Cagliari. Si è scelto di far conoscere la storia di Amina e Jenny Nurchis, le prime due donne in Sardegna iscritte all'istituto ginnasiale.

Dietro c'è l'opera della studiosa Annalisa Patteri: da cinque anni si sta dedicando alla ricostruzione delle vicende della famiglia Nurchis.

L'obiettivo è chiaro: valorizzare il patrimonio del cimitero monumentale soprattutto per il suo ruolo di custode della memoria storica del capoluogo. Nel percorso anche un laboratorio fotografico, curato dal professionista Nicola Castangia, e dei focus portati avanti dallo studioso Mauro Dadea. Da questi incontri è nato il calendario che ora sarà diffuso in particolare all'interno delle scuole. Le immagini sono state realizzate grazie al contributo degli ottanta fotoamatori che hanno partecipato al progetto.

"Puntiamo a promuovere lo sviluppo del turismo cimiteriale, che in Europa è ormai una realtà consolidata - ha spiegato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu - Stiamo cercando di rimettere a posto l'intero cimitero e i suoi tesori. Ci piacerebbe trovare il modo di risistemare le magnifiche cappelle gentilizie".

(ANSA).