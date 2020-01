Sartiglia: dopo i controlli veterinari via libera a 113 cavalli

Tra le procedure, in applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 1° agosto scorso, vi sarà il controllo antidoping per i cavalli.

Il servizio sarà sempre impegnato sino al termine della manifestazione, affinché tutte le procedure siano messe in pratica in maniera valida, professionale ed impeccabile.

Le visite, effettuate sulla base delle procedure operative in possesso della Fondazione Oristano, sono state effettuate dal Servizio Veterinario Sartiglia composto dai veterinari Francesco Zucca (Responsabile del Servizio Veterinario), Antonello Bassu e Anito Marchi. Erano presenti, inoltre ,i medici veterinari dell’ASSL di Oristano Andrea Sequi per l’area di Sanità Animale e Giuseppe Sedda per l’area di Igiene degli Allevamenti.

Si sono concluse con il via libera a 113 i cavalli le visite di idoneità in vista della prossima edizione della Sartiglia. Le visite sono state effettuate negli impianti della SOE dal servizio veterinario della Fondazione Oristano: sabato 11 e domenica 12 gennaio il servizio veterinario ha sottoposto a visita 104 cavalli, 96 sono risultati idonei e 8 sono stati giudicati rivedibili, mentre sabato 18 gennaio sono stati visitati 17 cavalli, compresi quelli che erano stati giudicati rivedibili nelle prime giornate. Al termine della serie di visite tutti i cavalli sono risultati idonei.

Fonte: Link Oristano

