Furti, droga ed evasione a Cagliari: la polizia arresta una donna e denuncia due persone

Cagliari, nel weekend la polizia ha arrestato una donna per evasione e denunciato due uomini per detenzione di stupefacenti e furto.

E’ accaduto nel pomeriggio di sabato quando gli equipaggi della Squadra Volante hanno intensificato i controlli nella zona di via Cinquini, precisamente nell’area dell’ex circoscrizione oggetto di frequenti segnalazioni per la presenza di giovani assuntori e spacciatori di stupefacenti.

I poliziotti hanno fermato per un controllo tre persone: due donne ed un uomo conosciuti dagli stessi agenti per i loro precedenti di polizia.

In particolare, una delle due donne, Sabrina Glino, 51enne originaria di Sassari, è risultata essere sottoposta al regime di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica dell’hinterland cittadino.

La Glino, perciò, è stata accompagnata in Questura dove al termine degli approfondimenti è risultato che dal giorno 17 gennaio si era allontanata volontariamente dal centro dove stava scontando una condanna di 8 anni 8 mesi per omicidio doloso. Completati gli atti di rito è stata quindi tratta in arresto per evasione e trattenuta in Questura in attesa di essere condotta all’udienza direttissima prevista nella mattina di oggi.

Durante i controlli estesi nella mattinata di domenica in via Seruci, invece, le Volanti hanno notato un uomo che dopo essersi accorto della presenza dei poliziotti ha gettato terra degli involucri. L’uomo, P.G., 48 anni, è stato bloccato e identificato e dopo aver recuperato le otto bustine di plastica contenti 1,20 gr. di eroina e 0,25 di cocaina, è stato indagato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.

Sempre nella giornata di domenica è stato denunciato anche M.F.M., 20enne, per violazioni sulla libertà controllata in quanto non presente negli orari di verifica svolti dai poliziotti della Squadra Volante. Il giovane è stato anche deferito all’A.G. perché riconosciuto quale autore di un furto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, presso il supermercato “MD” di via Cadello.

L'articolo Furti, droga ed evasione a Cagliari: la polizia arresta una donna e denuncia due persone proviene da Casteddu On line.