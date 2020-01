Serie A: il Lecce frena l'Inter, 1-1

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Tre pareggi negli incontri domenicali delle 15 della 20/a giornata di serie A. A Lecce, i giallorossi di Liverani riescono a fermare l'Inter sull'1-1. Al gol di testa di Bastoni, primo in nerazzurro, al 28' st ha risposto poco dopo Mancosu. Il Cagliari, dopo quattro ko di fila, ha preso un punto a Brescia. la partita è finita 2-2 con doppiette di Joao Pedro e Torregrossa. Balotelli, entrato nella ripresa, è stato espulso poco dopo: ammonito per un fallo di gioco, ha offeso l'arbitro. Infine a Bologna, alla rete di Bani al 21' ha risposto esattamente un'ora dopo Borini, appena arrivato al Verona dal Milan. (ANSA).

Fonte: Ansa

