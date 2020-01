Maracalagonis, la rotatoria di Gannì è ancora senza illuminazione - L'Anas valuta l'installazione della segnaletica retroilluminata

A Maracalagonis una rotatoria, quella di Gannì, rifatta diversi anni fa ma ancora priva di illuminazione.

Il traffico nelle ore notturne diventa spesso rischioso, tanto che da tempo gli automobilisti chiedono una rotonda più sicura.

Attualmente l'Anas non ha in progetto l'installazione dell'illuminazione.

"Tuttavia - si legge in un comunicato dell'azienda - oltre ai programmati interventi di sistemazione dell'aiuola centrale, è in corso la valutazione delle ipotesi di installazione della segnaletica retroilluminata".

Una soluzione che piace perché dovrebbe comunque dare maggiore sicurezza garantendo la visibilità notturna della rotatoria.

L'Anas ha l'intenzione di intervenire, ricordando comunque che "la stessa rotatoria è stata realizzata dall'amministrazione provinciale priva degli impianti di illuminazione, che non erano obbligatori per legge".

Resta il fatto che qualcosa bisogna fare.

La rotatoria senza illuminazione è sicuramente un pericolo.

Tanto più che il traffico per Maracalagonis, per Sinnai, per Quartu e Flumini, è particolarmente intenso.

E non solo durante l'estate.

