Sinnai, fari fulminati al "Paolo Pizzi": allenamenti al buio - appello del Calcio Sinnai al comune: "Sostituite le lampadine"

Ancora disagi per l' illuminazione del campo di calcio "Paolo Pizzi" a Sinnai.

Alcuni fari sono andati in tilt senza che ancora si sia provveduto alla loro sostituzione.

L'appello al comune è della società Calcio Sinnai che utilizza la struttura per l'attività giovanile e la scuola calcio.

"La nostra richiesta - dice il vice presidente Paolo Vacca - è semplice: chiediamo la sostituzione delle lampade danneggiate.

Dopo le 17 scende il buio e tutto si complica. Risultato? Siamo costretti a tornare tutti a casa o ad allenarci nel buio quasi totale.

Comprensibili i disagi.

A questo punto non ci resta che attendere l'ora legale per allungare un pò l'attività.

Ricordo anche che spesso sono previste gare ufficiali in notturna".

Fonte: L'Unione Sarda

