Turismo: Club Esse cerca 400 persone

Quattrocento posizioni aperte, in particolare per mansioni strettamente alberghiere - direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping - ma anche per l'intrattenimento, l'animazione sportiva e l'assistenza bagnanti. Tanti sono i posti che la catena alberghiera italiana Club Esse ha bisogno di coprire in Sardegna per affrontare a pieno organico l'estate 2020 Figure che verranno selezionate nel corso di una grande campagna di reclutamento già ai nastri di partenza: sul sito www.clubesse.it il calendario costantemente aggiornato delle opportunità e alla pagina "Lavora con noi" il form da compilare per proporre la propria candidatura. Il tour di selezione sull'isola comincerà da Cagliari, dove il 28 e 29 gennaio si terrà l'International Job Meeting, al quartiere fieristico. Nell'occasione, Club Esse incontrerà i candidati che si siano iscritti al sito https://servizi.sardegnalavoro.it/internationaljobmeeting/home.a spx.

Il Gruppo conta ben 12 i villaggi estivi che ha in gestione o in proprietà in Sardegna: proprio negli ultimi mesi si sono aggiunti il Club Esse Palmasera a Cala Gonone e il Club Esse Le Tonnare a Stintino, che vanno a potenziare i poli ricettivi a Est e a Nord dell'isola, Gallura compresa. Ma anche sulla costa Sud ci sono opportunità, al Club Esse Torre delle Stelle di Maracalagonis (Cagliari). L'azienda cerca il personale alberghiero "in loco", "in modo da valorizzare il territorio ed esaltare le competenze, le tradizioni e i sapori tipici, ma ci si può candidare anche per lo staff di animazione", spiega Club Esse, che impiega ogni estate 1500 persone da aprile a ottobre.

Dopo l'appuntamento di Cagliari, seguiranno altre giornate organizzate nelle strutture turistiche: il 28 febbraio a Cala Gonone (Nuoro) al Club Esse Palmasera (via del Bue Marino), dalle 14 alle 17, e il 29 a Stintino (Sassari) al Palazzetto dello Sport di via delle Frecce Tricolore, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Infine a Palau (Sassari) il 14 marzo al Club Esse Posada (via del Vecchio Marino), dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.