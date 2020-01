E’ stato rinchiuso nel carcere di Massama, dove domani mattina verrà interrogato, l’uomo fermato dalla Squadra mobile polizia venerdì notte, perché sospettato di essere l’autore della rapina di giovedì al market Vicino a te – Gruppo Frongia, di via Gennargentu, a Oristano, e del tentativo di rapina il giorno seguente, sempre a Oristano, ai danni della Farmacia Loddo, in via Cagliari.

A carico di Gianluca Masala, 56 anni, vi sarebbero forti indizi, raccolti attraverso le immagini registrate da alcuni impianti di video sorveglianze e i particolari riferiti nelle testimonianze di alcuni testimoni.

La rapina avvenuta giovedì sera nel market Vicino a te – Gruppo Frongia, in via Gennargentu, aveva fruttato un bottino di un migliaio di euro. Il giorno seguente, invece, a poche decine di metri di distanza, nella via Cagliari, il tentativo di rapina ai danni della Farmacia Loddo era fallito per la reazione delle farmaciste che avevano urlato alla vista del rapinatore, facendo scattare l’allarme.

Uguale la dinamica dei due episodi. Un malvivente vestito di scuro e col volto coperto si era presentato nei due esercizi commerciali, poco prima della chiusura serale, con in mano un coltello a serramanico.

Domenica, 19 gennaio 2020

L'articolo In carcere l’uomo sospettato di essere il rapinatore solitario di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.