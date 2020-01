Premiati gli alunni “eccellenti” dell’Istituto Tecnico Martini di Cagliari

Ieri pomeriggio, nell’aula magna del “Besta” che temporaneamente ospita gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Martini di Cagliari, si è svolta la consegna degli attestati al merito scolastico a.s. 2018/2019 degli alunni che si sono distinti per l’eccellenza raggiunta nelle varie attività scolastiche, come le certificazioni linguistiche in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Le certificazioni ECDL e le competizioni informatiche (Hackathon Coding’s Girls, Olimpiadi di informatica, Gara nazionale W&E Championship di informatica, Web trotter 2019, Hackathon Martini), competizioni sportive (tennis tavolo fase nazionale, calcio a cinque fase regionale, danza femminile fase regionale), Progetto LOGOS, Progetto Training For Work. Inoltre sono stati premiati gli alunni che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Domenico Ripa ha sottolineato l’importanza delle esperienze maturate dagli alunni nelle attività curricolari ed extra curricolari, soprattutto in quelle che hanno visto i ragazzi approcciarsi con importanti settori del mondo del lavoro dai quali sono giunti attestati di stima e apprezzamento. Il Martini è lo storico Istituto Tecnico di Cagliari e dell’intera Sardegna, ha infatti un secolo e mezzo di vita, essendo stato istituito nel 1862. Oggi rappresenta un importante polo didattico interdisciplinare, capace di indirizzare gli studenti in molteplici attività che spaziano dall’Università alle aziende ad alto tasso tecnologico, sicuramente un’ottima palestra didattica per i ragazzi di Cagliari e provincia.

